Cariúcha, Márcia Fu e Shay pedem para ficar em A Fazenda 2023

Cariúcha, Márcia Fu e Shay Haghbin estão na terceira roça de A Fazenda 2023 (Record). No fim do programa ao vivo de quarta-feira (11), os peões tiveram um tempo para defenderem as suas permanências na sede.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Confira os discursos de cada um dos três roceiros abaixo:

Cariúcha

"Oi, Brasil! Quero muito ficar aqui e chegar à final porque não mostrei nem um terço do que eu sou. Sou meio encrenqueira e barraqueira, mas sou uma menina de muita luta e uma sobrevivente. Venci o feminicídio, venci o estupro coletivo. Venci quase a morte do meu filho e sou um milagre. Represento várias meninas de Nova Iguaçu, a minha comunidade, e quero muito ficar e colocar fogo nessa Fazenda 15 que nem começou ainda!"

Márcia Fu

"Estou pedindo para ficar e ainda não mostrei praticamente nada do que sou capaz. Estou aqui de coração aberto, pedindo a vocês para me darem uma força e uma nova oportunidade. Estou com muita com vontade de ficar aqui e provar para todo mundo quem é a Márcia Fu!"

Shay

"Boa noite, Brasil! Estou de novo na roça e quero pedir para vocês votarem em mim para eu continuar jogando com minha estratégia e movimentando jogo. Estou jogando com meu coração, sou amigo de todo mundo e acredito que estou jogando bem. Quero chegar à final e votem muito."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 21459 votos 57,27% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 19,43% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 23,30% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 21459 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados