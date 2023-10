Dois filhos em 3 dias? Família nega que Leonardo é pai de garoto de 10 anos

Splash tenta contato com a mulher identificada como a autora dos comentários. Se houver retorno, a matéria será atualizada.

Pai de seis adultos, o cantor sertanejo ainda não se pronunciou sobre as declarações da estudante, que disse que o menino "é a cara do Zé Felipe", único filho do cantor com a atual mulher, Poliana Rocha, com quem ele é casado desde 1995.

A mulher argumentou que "nunca teve coragem de ir atrás" do reconhecimento de paternidade e que ela e o filho "estão muito bem".

"Nunca precisei ir atrás. Ele tem dois pais que cumprem muito bem essa função", completou.

Entenda caso de mulher que pede DNA para Leonardo:

Na terça-feira (10), Dyane Akacio, 27, veio à público pedir um exame de DNA para Leonardo, 60.