Yas: É compreensível que comunidade LGBT não queira acolher Renan Bolsonaro

Leão Lobo, por sua vez, concordou que Manoel Soares foi infeliz em seu 'pitaco' sobre o assunto. "Com tanto assunto no Brasil para ele sugerir às pessoas o que fazerem, por que é que vem aqui, fazer à nossa comunidade uma sugestão besta dessas? Porque realmente é uma sugestão besta."

O apresentador acrescentou que o ex-Globo, como homem hétero e cis, não está em seu lugar de fala. "Ele não tem nada a ver com a nossa realidade. Nós temos o lugar de fala nesse caso, não o Manoel Soares. Fica na sua, meu lindo. A gente não se mete nos problemas de vocês. Melhor assim."

Leão acredita que a questão da sexualidade de Renan deve ser resolvida entre o próprio e seus familiares. "Quanto ao menino [Renan], ele que se entenda com o pai dele. Acho que é uma questão familiar. Eu tive a minha e a resolvi, com meu pai, com minha família, depois com a sociedade. Então, se for [mesmo gay], ele que lute!"