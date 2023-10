Virgínia rebate crítica por pedir doação ao Teleton: 'Minha parte eu faço'

"O que eu quero pedir é 1 real seu! Deixa que minha parte eu faço e só quem precisa saber sou eu e Deus", respondeu.

Nos stories anteriores, Virgínia ressaltou que quem tivesse condições, poderia ajudar na causa filantrópica.

"Quero pedir a ajuda de vocês mais um dia... Em prol de milhares de pessoas e famílias que passam pela AACD/Teleton. Quero pedir do fundo do meu coração, não pule esse Story sem ajudar! Doe nem que seja R$ 1, mas faça sua parte! Pensa comigo, aqui somos uma família! Com um real e com cada pessoa dessa família doando um real, conseguiremos ajudar muito mais que só se algumas pessoas doarem valores mais altos! Se você tem condições de doar mais, ótimo", escreveu.

O Teleton 2023 acontece nos dias 10 e 11 de novembro.