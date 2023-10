Veja que horas começa a Prova do Fazendeiro e a definição oficial da roça

Nesta quarta-feira (11), acontece a Prova do Fazendeiro. Também será definida oficialmente a terceira roça de A Fazenda 2023 (Record). Saiba mais detalhes sobre o programa de hoje.

Quem está disputando a Prova do Fazendeiro? Nesta semana, Cariúcha, Yuri Meirelles e Márcia Fu disputam o chapéu do Fazendeiro. Com a vitória, um deles se livra da roça, ganha imunidade e indica alguém para a berlinda.

Que horas começa a dinâmica? De acordo com a programação da emissora, o programa ao vivo começa às 22h45 (horário de Brasília).

Onde acompanhar? Os espectadores podem assistir à prova de duas formas: pela Record ou pelo PlayPlus, seu serviço de assinatura.

Como será definida a terceira roça? Shayan já está na berlinda e os dois perdedores da Prova do Fazendeiro completarão a terceira roça do reality rural.

