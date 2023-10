Simioni nega medo de sair 'queimada' por Cariúcha: 'Cagando para o resto'

Em papo com Radamés e Cariúcha, Simioni defendeu a permanência da aliada em A Fazenda 2023 (Record) e disse que não se importa de sair do reality rural "queimada" por sua amizade com ela.

Simioni: "Você não tem que sentir por mim o que eu sinto por você, mas eu sinto por você. E isso é o que sempre valeu na minha vida."

Simioni: "As pessoas sempre falaram assim: 'ah, mas você trata bem a pessoa que já fez isso e isso'. O que vale é o meu sentimento."

Simioni: "'Ah, você vai ficar aí tendo amizade com a Cariúcha vai se queimar lá fora'. O que importa é o que eu sinto por ela, estou cagando para o resto."

Simioni: "O fato de a gente ter feito uma amizade aqui dentro não quer dizer que você seja igual a mim nem que eu seja igual a você. Isso está nítido."

Simioni: "Eu não vou me afastar de ninguém aqui porque a pessoa tem posicionamentos que eu não teria."

Radamés: "A não ser que faça algo direto para você."

Simioni: "Diretamente para mim... fora isso, nós vamos ser amigas até quando Deus quiser, vou estar te apoiando do mesmo jeito. Minha primeira opção de fica é você [Cariúcha], a segunda é Shay, por questão de conexão."

