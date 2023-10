Sheila Mello passa por cirurgia e mostra vídeo com resultado

Sheila Mello, 45, passou por uma cirurgia, na tarde desta quarta-feira, para retirada de uma hérnia e para reverter uma diástase abdominal, condição em que os músculos abdominais ficam separados.

A dançarina compartilhou um vídeo com os seguidores do Instagram em que aparece deitada na cama da clínica. Ao gravar o vídeo no local onde fez o procedimento, ela garantiu que deu tudo certo na cirurgia.

Deitada na cama, ela Sheila brincou: "Estou parecendo aquele personagem dos pneus, sabem [risos]? De inchaço".