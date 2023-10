'Se ela volta Fazendeira, eu estou na roça', dispara Simioni sobre Márcia

Após a formação da terceira roça de A Fazenda 2023 (Record), Simioni apontou que está na mira de Márcia Fu.

No quarto com Lily, Jenny e Jaquelline, a influencer destacou que, se a ex-atleta voltar Fazendeira, ela estará no banco da roça na próxima semana.

Simioni: "Ela pensa no filho dela."

Jenny: "E hoje realmente ela voltou a ressaltar: 'não adianta ser bonita por fora'. Me pediu desculpa por que então? O Brasil está vendo!"

Simioni: "Em nenhum dos discursos dela hoje ela teve elegância."

Jenny: "Ela foi me pedir desculpa ontem, estava do lado me abraçando a hora que eu estava ali: 'não acho que você é podre'. E hoje ela repetiu. Cagou 2 vezes, 3, 4 vezes no mesmo lugar."

Simioni: "Se ela volta, pode escrever aí, se ela volta Fazendeira, eu estou na roça. Ela passava aqui e chutava a minha cama, com o bico lá em cima mostrando superioridade."

Jaquelline: "Ou não, né? Ela é muito influenciável. Só agora que ela falou algo, mas ela é influenciável. Quantas votações não tiveram e ela foi com o bonde?"

