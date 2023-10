Radamés critica postura de Nadja: 'Não aceita quando é contrariada'

Em papo com Henrique em A Fazenda 2023 (Record), Radamés disse que acreditava estar certo sobre seu voto em Nadja na terceira roça. O participante ressaltou que não foi mal-educado com a peoa e conseguiu esclarecer seu motivo para votar nela.

Radamés: "Acho que mandei bem para a Nadja."

Henrique: "Mandou super bem."

Radamés: "Não fui mal-educado, mas também mandei [a verdade], toda hora ela quer mandar recadinho. Não é assim, não."

Henrique: "Ela não leva nada na esportiva."

Radamés: "Você falou um negócio para proteger ela, aí ela mandou no ao vivo, ela quis te f*der. Ela não aceita quando é contrariada."

Henrique: "Falei: 'Nadja, você quer ouvir a minha opinião?', ela: 'quero'. Falei: 'então vou falar, não precisa mudar nada do seu jogo, mas, no meu raciocínio, se acontecer isso, se alguém vota em alguém em quem está do meu lado, eu voto na pessoa e imagino que outras pessoas pensam assim também'.

Radamés: "Ao vivo, ela te questionou, te botou como um articulador."

Henrique: "Peixe morre pela boca, deveria ter ficado quieto. Não deveria ter ajudado."

Radamés: "A gente vai aprendendo, vai vendo que não dá para ajudar todo mundo, já aprendi. Não dá para querer agradar todo mundo, dar toque. Você já viu que ela é uma que não dá para dar toque."

