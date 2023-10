Pão, gás: Mandato de Jaque em A Fazenda teve mais de 100 horas de punição

A quarta Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2023 (Record) será realizada durante o programa ao vivo de quarta-feira (11) e, com isso, o mandato de Jaquelline chega ao fim.

A terceira Fazendeira do programa se despede com um "legado": foi mandato com mais horas de punição até agora, somando, até então, 108 horas.

Confira todas as punições durante o tempo em que Jaque usou o chapéu:

24 horas sem academia (1 punição)

Na tarde da última quinta-feira (05), Laranjinha, que estava na Baia antes de sua eliminação, lavou as mãos na pia da sede - algo que é proibido aos moradores da Baia.

Pelo acontecido, a casa toda foi punida com 24 horas sem academia.

A Fazendeira Jaquelline leu a punição e tentou consolar os colegas: "Podia ser pior, achei que seria sem gás".

Logo após cometer a infração, Laranjinha saiu andando pela casa, quando a sirene soou e o ator percebeu o que havia feito.

"Foi eu, lavei as mãos ali", disse, na sequência.

36 horas sem gás (2 punições)

Por duas vezes, os peões foram punidos com ausência de gás.

Por volta das 2h30 da manhã da madrugada de sexta-feira, André desceu à baia. Na ocasião, o berrante já havia tocado e os peões da baia — Alicia, Rachel e WL — estavam recolhidos.

A sirene tocou assim que o ator ultrapassou o portão que separa a sede da área da baia. Ele voltou correndo para a casa assim que ouviu o alerta, mas já havia sido punido.

Pelo descumprimento da regra, o grupo todo foi punido com 12 horas sem gás.

A outra punição aconteceu na madrugada da terça-feira (10).

Por volta da 1h da madrugada do dia, Shay, que está na baia, usou o banheiro da sede.

A sirene tocou assim que o empresário saiu do reservado. Ele já aproveitou a ocasião para se desculpar com os demais pelo erro.

Segundo Manual da Baia, os moradores da baia são proibidos de usar o reservado da sede — assim como pias, chuveiro, piscina, ofurô e ducha da área externa.

Pelo descumprimento da regra, o grupo todo foi punido com 24 horas sem gás.

48 horas sem pão (1 punição)

Por volta das 8h45 da terça-feira (10), a sirene disparou na casa por causa de Jenny. O anúncio da punição veio às 9h, após o relógio acordar os peões.

Lendo o aviso, Jaquelline comunicou: "Segundo a página 25 do Manual de Sobrevivência, é proibida a troca de qualquer peça de roupa dentro dos reservatórios, assim como entrar com roupas sobressalentes, toalhas no corpo ou na cabeça, roupão, cobertores".

Jenny tentou se defender: "Mas eu não troquei de roupa dentro do negócio, eu só tirei a blusa, eu estava de top. Tirei porque eu estava com calor, mas eu estava de top. Eu tirei a blusa de frio dentro do banheiro porque me deu dor de barriga, eu estava suando", pontuou e pediu desculpas.

Por causa de Jenny, que colocou o biquíni enquanto estava no banheiro, os participantes ficarão 48 horas sem pão.

