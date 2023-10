Prêmio Marília Mendonça vai homenagear a cantora e coroar artistas em março

Marília Mendonça irá ganhar uma premiação a partir do ano que vem. Chamado de Prêmio Marília Mendonça, a cerimônia vai homenagear a cantora e coroar os melhores nomes da música deste ano. A premiação ocorrerá em março do ano que vem, no mês da mulher.

Inicialmente planejado para 24 de outubro, a data acabou sendo negociada para que eles conseguissem confirmar presença na premiação. A lista inclui cantores como Zezé Di Camargo, Gusttavo Lima, Marco Ferreira Locutor, Maiara & Maraísa, Matheus & Kauan, George Henrique & Rodrigo, Luiza Martins, Di Paullo & Paulino, Simone Mendes, Zé Neto & Cristiano e Bruno & Marrone, além de Murilo Huff. A festa será em Goiás, estado onde Marília nasceu.