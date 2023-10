Peões criticam jogo de Cezar Black: 'Acho um pouco incoerente'

Cezar Black foi assunto na casa da árvore de A Fazenda 2023 (Record). Rachel Sheherazade, Jaquelline, André Gonçalves e Lucas Souza avaliaram seu jogo no reality.

A Fazendeira disparou que não confia muito em Black. O ex de Jojo Todynho também apontou que acha o peão incoerente.

Rachel: "Não gostaria de fazer nada com Simioni, com Jenny, com Tonzão. Nenhuma dessas pessoas eu gostaria de fazer nada."

Rachel: "O Black eu tenho simpatia verdadeira, mas já está no grupo deles..."

Jaquelline: "Eu tenho pé atrás com ele."

André: "Porque ele é jogador."

Rachel: "Jogador, eu sei que ele é."

Jaquelline: "Ele joga coisando pessoas, ele joga com ato certo."

Lucas: Na opinião de vocês, não acham feio. Ontem eles tiveram atrito direto com a Nadja, ele, principalmente a outra menina [Alicia], e votar na Mamusca? Pode ser que seja estratégia, mas acho um pouco incoerente."

