Parcial de Enquete UOL indica favorito para vencer Prova do Fazendeiro

A Prova do Fazendeiro acontece hoje (11) e a parcial da enquete do UOL já apontou quem é o favorito a vencer o chapéu em A Fazenda 2023 (Record).

Por volta das 21h40, Yuri era tido como o favorito do público do UOL para vencer a Prova do Fazendeiro. Até o momento, o modelo somou 45,28% dos votos.

Em segundo lugar, Márcia Fu foi eleita pela parcial da enquete, contabilizando 41,69% dos votos.

Em último lugar, apareceu Cariúcha, com 13,02% dos votos. O público do UOL espera que a cantora não saia vitoriosa da disputa e permaneça na terceira roça.

A Prova do Fazendeiro começa às 22h45 (horário de Brasília) e pode ser acompanhada pela Record ou pelo serviço de assinatura da emissora, PlayPlus.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Resultado parcial Total de 5240 votos 12,52% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 41,22% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 46,26% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record

