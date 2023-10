Márcio Canuto explica por que bateu na cara de homem ao vivo na Globo

"Ele era do Ceará, um contador, cara com formação, e era época de crash, 2008, o mundo todo se espatifando com a economia, as empresas botando [os trabalhadores] para fora, e você não conseguia recolocação. És que ele estava lá, [perguntei] 'e o emprego, você vai conseguir o emprego de volta?', ele disse 'o emprego que se foda'. Aí lascou, eu não estava preparado, eu me senti agredido na história e, num impulso, sentei a mão [na cara dele], eu não podia fazer isso, aí fui agarrá-lo, abraçá-lo", declarou.

Ele também contou que ficou receoso de ser demitido após o ocorrido, mas se surpreendeu com a redação dos colegas ao chegar na redação. "[Fiquei] com a minha cabeça dividida em três momentos: o que eu fiz; eu ainda estou empregado; o povo como é que vai reagir a isso. Mas Deus me ajuda muito, meu anjo da guarda é poderoso. Aí eu terminei [a reportagem], um silêncio sepulcral, [pensei] 'e agora, o que vão dizer?'. Minha preocupação era quando eu chegar [na sede da Globo] como vai ser. Aí já abri a porta olhando para a direção, quando eu dou dois passos, a redação se levanta e bate palmas: 'fez muito bem, fez muito bem'", completou.

Por fim, Canuto alegou que há cerca de um ano recebeu uma mensagem do rapaz no Instagram em que ele dizia ainda ser reconhecido na cidade em que mora pelo tapa que recebeu do jornalista.

Na entrevista, Márcio Canuto também detalhou como fraturou três costelas do narrador Galvão Bueno.