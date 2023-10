Manoel Soares se desculpa após falar sobre LGBT+ defender Renan Bolsonaro

Manoel, com todo o respeito: Pq um homem hétero (você no caso) se sente no direito de dizer qual é o desafio de alguém da comunidade LGBTQIAPN+? Quem te colocou como nosso porta-voz?



E outra, só pq Renan Bolsonaro supostamente é LGBT, ele tem carta aberta pra ser escroto (como?