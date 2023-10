Como cenário de 'Lupin' enganou turistas em Paris: 'Pensaram que era real'

"Todos os túneis [subterrâneos] foram feitos em estúdio. Depois, juntamos com a cena na cova. Juntamos a parte do estúdio com a parte no local, no famoso cemitério de Paris, Père Lachaise. E o caixão é artesanal, claro", conta ela.

Paris é "estrela" da série

Em entrevista, o criador da série, George Kay, já havia dito que Paris é o lar de "Lupin" e que não há chance de a produção se passar em outra cidade que não seja a capital francesa.

Dupertuis conta que, na terceira temporada, a intenção segue sendo a de mostrar a cidade de uma forma diferente da convencional, com um olhar menos turístico.

"Assim como na primeira e na segunda partes, Paris deve ser a estrela, mas queremos mostrar Paris pelos olhos de uma pessoa parisiense. Uma pessoa parisiense que vive em Paris. Essas pessoas não querem visitar sempre a Praça Concorde ou a Torre Eiffel. Ao filmar nesses lugares, queremos mostrá-los de um ângulo diferente. Tentamos achar a 'porta dos fundos' para mostrar esses lugares", conclui Dupertuis.