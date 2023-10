Luísa Sonza nega beijo em influenciador após traição: 'Traumatizada'

Na sequência, o influenciador perguntou se Luísa achava que o presente merecia um beijo no estilo selinho, no que ela recusou e se explicou. No final da interação, eles acabaram se abraçando.

Não, calma aí. Para me conquistar [agora] não é tão fácil assim, que eu sou toda traumatizada. Não estou tão fácil. Estou fechada para amores, mas eu adorei o vinho, já é o começo Luísa Sonza

Bruno Guilherme é conhecido no Tiktok por publicar vídeos nos quais aborda mulheres em locais públicos e oferece presentes. Nos conteúdos, ele pergunta se elas aceitam fingir que o namoram por 20 ou 30 minutos.

Término turbulento