Kally e Lucas analisam jogo de peoa em A Fazenda 2023: 'Ela se trai'

Horas antes da realização da quarta Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2023 (Record), Lucas e Kally analisaram o jogo de Nadja até agora.

Lucas apontou que a influenciadora se coloca na posição de vítima. "A estratégia dela é usar que ela é sempre 'a traída'."

Kally: "Ela mesmo se trai."

Lucas: "Ela coloca como se todo mundo ferrasse ela."

Kally aproveitou o desabafo e voltou a alfinetar Jaque, com quem teve conflitos mais cedo: "Se coloca como a coitada! Agora a Jaque ficar junto com ela, me expondo desse jeito, que eu defendo macho, não sei o quê... Não tenho mais Jaquelline mais por mim não! Só tenho você, Rachel, André e os meninos de lá."

Lucas: "A Jaque tá junto com Nadja, mas pode se ferrar."

