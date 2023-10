Leão: Silvio Santos não gosta de programas femininos na grade do SBT

Regina Volpato, 55, confirmou em entrevista ao Programa de Todos os Programas (R7) que está em negociações com o SBT para comandar um novo programa na casa, que agora se encontra sob a direção artística de Daniela Beyruti, 47.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, comentou os rumores de que Silvio Santos ainda estaria ressabiado sobre o formato a ser apresentado por Regina. "Isso, na verdade, é uma postura do Silvio. Ele não gosta de programas femininos - que chama de 'programas bate-bolo' -, várias vezes manifestou isso. Como também não gosta muito de esportes - e hoje em dia a emissora virou uma emissora bem masculina, que tem muito esporte e tal. Ele não acha bom isso."

Segundo Leão, a atenção massiva dada à audiência mirim pelo SBT era uma diretriz do próprio Homem do Baú. "Silvio investiu e insistiu durante muitos anos no público infantil. As emissoras todas abandonaram o segmento infantil, e o SBT manteve por uma postura do Silvio. Uma vez ele me falou no palco: 'quem fica com o controle [da TV] na mão é a criança e, quando ela muda de canal, ninguém tem coragem de tirar o controle da mão dela'. É uma postura dele, um jeito de ver televisão que o Silvio tem e deu muito certo durante muitos anos."