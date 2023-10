Jenny sofre perrengue no cuidado com a vaca: 'Está birrenta hoje'

Jenny enfrentou algumas dificuldades hoje (11) no trato de Mimosa em A Fazenda 2023 (Record). A famosa pediu a ajuda de Radamés para conseguir tirar a vaca do estábulo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Jenny: "Você está birrenta hoje."

Jenny: "Para de birra."

Jenny: "Ah, pronto. Agora você cagou aqui também [bezerro]."

Jenny: "Está brava hoje, colocou a orelha para trás."

Jenny: "Ela não faz isso nunca."

A peoa estava com medo de receber um coice do bezerro. Depois de mais de 10 minutos, Jenny e Radamés conseguiram que Mimosa e Bernardo se encaminhassem para o lugar em que estava touro.

Após fazer o animal andar, também pediu para que o jogador de futebol a ajudasse a limpar as fezes do bezerro e da vaca no estábulo.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Resultado parcial Total de 1504 votos 13,36% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 54,39% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 32,25% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1504 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu