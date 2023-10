Jaquelline e Kally discutem de novo: 'A boca é minha e falo o que quiser'

Jaquelline e Kally se desentenderam novamente em A Fazenda 2023 (Record). O papo começou quando a Fazendeira questionou Rachel ter escolhido Yuri e Simioni, e não alguém do Paiol.

Incomodada, a cantora disse que não queria que fosse alguém do Paiol. Por sua vez, Nadja comentou sobre sua surpresa negativa com Henrique e o trio se voltou para falar do grupão.

Kally apontou que o grupo dos crias não defenderia Jaquelline, ao contrário dela. O que foi refutado por Nadja, que alertou que ela poderia ser a próxima a ser indicada por eles. Com isso, a cantora anunciou que a Fazendeira estava sendo influenciada por outros participantes, inclusive Nadja.

Jaquelline: "Você está acostumada a ser paparicada."

Kally: "Paparicada não, meu amor."

Jaquelline: "Faz seu jogo então."

Nadja: "Não, Kally, a gente está falando de outra coisa."

Kally: "Por que eu falo com outras pessoas?"

Jaquelline: "Não... quem está com todo mundo não está com ninguém."

Com Kally pedindo para ela não fazer mais "piadas", a Fazendeira se estressou e disse que continuaria falando o que pensa.

Jaquelline: "A boca é minha e eu falo o que eu quiser."

Kally: "Não fale mais."

Jaquelline: "Ela se doeu, dá show gratuito aqui dentro."

Kally: "Eu falo com quem eu quiser falar, você gostando ou não."

Jaquelline: "Vai, vai."

Kally: "Espero que não repita, essa piada."

Jaquelline: "Isso não é piada, você está se doendo com a minha opinião. O que quiser falar, eu falo na cara."

Depois do desentendimento, Kally desabafou com Radamés e Cezar Black perto da piscina e afirmou estar "tremendo de raiva". Também reforçou que, para ela, era estratégico manter afinidades com todos da casa.

