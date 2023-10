Galisteu diz que PlayPlus não exibirá ação, mas câmeras mostram atividade

Os peões estão tendo uma atividade em A Fazenda 2023 (Record), e Adriane Galisteu informou que o PlayPlus não exibiria nada. No entanto, as câmeras mostraram trechos da ação.

O que aconteceu?

Em um aviso antes do início da dinâmica com um patrocinador, a apresentadora reforçou que a atividade não seria mostrada aos assinantes do PlayPlus.

Equipes de participantes até reclamaram da não exibição, como o perfil de Sander Mecca no X (antigo Twitter). "Infelizmente a atividade não será exibida pelo PlayPlus conforme acabou de informar a Galisteu", destacou em um post.

Por outro lado, ao contrário do que foi avisado, as câmeras do serviço de assinatura mostraram trechos da ação.

Os peões tiveram que se unir para juntar as peças em uma mesa, como um quebra-cabeças.

Em alguns momentos, as câmeras cortaram a ação e mostraram a casa. Em seguida, retornaram para a dinâmica com os participantes.

