Em meio à guerra, vídeo de Madonna com judeu e muçulmano viraliza

Nas redes sociais, os internautas têm falado sobre as imagens. "Madonna só é Madonna porque sempre tocou na ferida, sempre fez política no meio dos shows, não existe nenhum outro artista pop fazendo isso", comentou um usuário do X (antigo Twitter).

O que aconteceu em Israel

O comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, informou que 5.000 foguetes foram lançados da Faixa de Gaza. O bombardeio deixou cem mortos, segundo as autoridades. Sirenes de alerta de bombardeios soaram no sul e no centro de Israel, inclusive em Jerusalém.

"Vários terroristas infiltraram-se no território israelita a partir da Faixa de Gaza", informaram os militares de Israel sobre o ataque de homens armados, que teriam atirado em pedestres.