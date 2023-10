Diones Coelho quer encontrar Kayky Brito: 'Preciso desse encontro'

Diones Coelho em entrevista ao gshow:

Trauma: "Ainda tem o trauma do acidente, de tudo o que eu passei. Não foi algo fácil, foi um momento delicado. Acordei e minha vida tinha virado 360 graus. Mexeu com meu psicológico. Não tenho conseguido trabalhar, pois dá medo de alguém atravessar no meio da pista correndo. Fica o gatilho. Estou me cuidando com psicólogo, psiquiatra, tomando remédio para dormir, mas minha vida pessoal foi bem afetada".

Contato com a família de Kayky Brito: "A assessora da Stefany me chamou e falou que ela queria falar comigo. Ela falou que em nenhum momento a família me culpava pelo acidente e agradeceu que eu fui um anjo na vida dele, que seriam eternamente gratos".