Chico Barney: Cuidado! Eliminação de Cariúcha pode ser o fim para Rachel

Rachel apagada, Márcia Fu tentando demonstrar serenidade, Cariúcha em uma grande enrascada e a oportunidade de ouro de colocar um ponto final em A Fazenda do ano passado. Veja os destaques da formação da terceira roça.

* Quem está na berlinda: Cariúcha foi indicada pela fazendeira Jaquelline; Márcia Fu foi a campeã de votos na casa, um total de 10; puxou Shay da baia; o pergaminho laranja concedido à Rachel por Lucas fez com que ela escolhesse Yuri e Simioni para disputar o último banquinho, e após votação dos peões, ficou com o coadjuvante da Anitta. O pergaminho branco imunizou Lucas e Rachel; Yuri vetou Shay da prova de hoje.

* Rachei está muito apagadinha no jogo. Votou em Márcia Fu sem maiores convicções, pareceu que foi com a manada, que ela foi tão crítica. Sabia que a ex-jogadora de vôlei teria mais votos e entrou na onda.

Os defensores da jornalista dizem que motivos não faltavam para o voto. Mas isso a Rachel não sabe, uma vez que Márcia Fu proferiu a maioria dos xingamentos contra a adversária no conforto da fofoca e da maledicência com terceiros.

* Quando teve a oportunidade de escolher dois peões para disputar a última vaga na roça, também mostrou ter uma visão meio equivocada do jogo. Disse acreditar que Yuri e Simioni possuem uma boa reputação aqui fora, pois pretende fazer de tudo para facilitar a saída de Cariúcha. Uma boa reputação! Yuri! Simioni!

* Márcia Fu recebeu muitos votos, mas não perdeu o carisma. Meio cansada de tretar por banalidades, tentou demonstrar alguma serenidade. Só a Jenny conseguiu tirá-la brevemente do prumo. Mas suas respostas num misto de amargura e resignação renderam boas risadas.

* Cariúcha provavelmente só escapa da eliminação se vencer Márcia e Yuri na prova de logo mais. Consequência direta dos erros dela? Com certeza. Mas também um efeito do engajamento avassalador de Rachel, que possui uma torcida tremendamente obcecada.

Mas a saída da sua principal inimiga direta pode atrapalhar demais o jogo de Sheherazade. Quem está acompanhando o programa com menos paixão e mais atenção já percebeu que a jornalista não criou nenhum outro enredo além do embate que caiu no seu colo logo no início do programa. O que ela fará sem um contraponto? Os indícios que deu na votação foram tediosos.

* Shay foi direto para a roça. Veja só que janela de oportunidade! Eliminá-lo agora seria uma oportunidade de ouro para colocar um ponto final definitivo em A Fazenda 14 -que insiste em rondar Itapecerica da Serra até hoje, graças a presença dele por lá. Ninguém aguenta mais.

NOTAS DE A FAZENDA

Avaliações rápidas de acontecimentos relevantes no programa de ontem

Nota 1.000.000.000

Para a bronca de Galisteu coibindo os recados com beijos e abraços para parentes e amigos durante a votação! Conforme já havíamos reclamado algumas vezes nesta newsletter e também em editoriais inflamados no Central Splash, o tempo perdido com esse tipo de gracejo era simplesmente desrespeitoso. O programa de terça-feira fluiu muito melhor e todos saímos um pouco mais felizes e joviais da experiência.

Nota 0

Para Nadja Pessoa, que apesar do impressionante domínio cênico durante todas as suas intervenções, não citou em nenhum momento a problemática do xingamento de Alicia que na narrativa dela se tornou uma grave ofensa contra as mães do Brasil. Talvez seja um sinal de que a abordagem dramática vai mudar, já que recebeu votos de uma parte considerável do elenco e agora vai precisar renovar o repertório de vitimismo. Por mim, tudo bem.

