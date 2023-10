Cezar explica voto em peoa: 'Minha intenção é que a Cariúcha saia'

Cezar Black conversou com Márcia Fu e explicou por que votou nela na terceira roça de A Fazenda 2023 (Record). A peoa pontuou que não tinha entendido o motivo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Cezar: "Deixa eu te explicar, aqui é um jogo que a gente tem que juntar os dois lados: razão e emoção. Você é uma pessoa que eu gosto muito pela nossa conversa, a gente criou um carinho legal, respeito muito você, acho você uma pessoa massa, divertida."

Cezar: "Você não estava em momento nenhum na minha mira. Já tinham cogitado a possibilidade. Meu voto era a Cariúcha, ponto. Ela estava na Baia, então não poderia votar diretamente nela."

Cezar: "Quando começou a formação da roça, ficou entre você, a Nadja e começaram a votar muito na Alicia. Dentro da minha visão de jogo, eu acho que a Cariúcha tem grande chance de sair, falei exatamente isso para ela. Pelas atitudes, eu acredito que ela deva sair."

Cezar: "A Nadja é uma indisposição minha aqui de dentro, todo mundo sabe, a gente não se bate. Poderia ter votado nela."

Márcia: "É, só não entendi."

Cezar: "Não votei nela porque, em um disputa entre a Nadja e a Cariúcha, eu acho que até que a Cariúcha sai. Achismo meu, porém, poderia ser, por situações que não sei do jogo, que até a Nadja saísse, e não a Cariúcha. A Nadja voltando hoje, se ela voltasse, ela ia voltar em uma soberba ainda maior, achando que o público gosta dela, quer ela e pode crescer muito. Meu voto continua na Nadja em outra ocasião, que não com a Cariúcha."

Márcia: "Entendi."

Cezar: "Minha intenção, da minha estratégia de jogo, é que a Cariúcha saia. Porque acho ela uma pessoa tóxica, não apenas para as pessoas que ela já afetou, mas para todos nós como um conjunto. Dentro de um jogo de discórdia, quando ela se sente atacada, ela ataca ofendendo, humilhando, contando mentiras, inverdades."

Cezar: "Resumindo, se fosse a Nadja, poderia ser que Nadja saísse, a Cariúcha ficasse e as coisas piorassem. Minha justificativa em você foi primeiro a Alicia estar na roda, então quis proteger, e fui em você 'arriscado' contar que acho que Márcia fica. Entre você e Cariúcha, eu, Cezar, sem soberba, minha opinião, acho que você fica, tenho muita convicção."

Márcia: "A gente não sabe do que o público gosta..."

Cezar: "Eu quero que a Cariúcha saia."

Márcia: "A Nadja tem os problemas dela com vocês, com a Alicia, eu não tenho nada com isso..."

Márcia: "Eu não sou razão e queria que você entendesse e respeitasse a forma que eu sou. Eu sou movida pelo que o meu coração manda."

Márcia: "Ontem, eu poderia até ter votado na Nadja até para eu me safar. Mas eu achei injusto, porque ela nunca me atacou, pode ter atacado você, desculpa, não é da minha conta."

Márcia: "Esse é meu jeito. 'Márcia, você é burra?'. Sinto muito, não posso mudar a minha personalidade por causa de um jogo que aí eu vou me perder. Não gosto de me perder nas minhas verdades, mesmo que elas sejam erradas."

Clima de "DR" por aqui! @cezarblackk apara as arestas com @MarciaFuOrigin 🔥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/RwQqSmEtYc -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 11, 2023

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Resultado parcial Total de 2604 votos 14,40% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 56,84% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 28,76% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2604 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu