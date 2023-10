Mariana Rios mostra viagem pela Europa com o novo namorado

No sábado (07), Mariana Rios, 38, assumiu namoro com João Luiz Diniz D'Avila, 27.

O novo namorado da apresentadora pertence a uma das famílias mais ricas do país. Juca, como é chamado, é neto e herdeiro de Abílio Diniz, fundador da rede de supermercados Pão de Açúcar, um dos homens mais ricos do Brasil, com fortuna estimada em R$ 12,19 bilhões, segundo a revista Forbes. O moço também é filho de Luiz Felipe D'Avila, que foi o candidato do Novo à Presidência da República em 2022.

Na manhã de quarta (11), Mariana compartilhou fotos inéditas da viagem pela Europa com o namorado e amigos. "Roma, Milão, Paris, Champagne, Budapeste, Lapônia, Helsinque. Seguindo o plano de às vezes não ter um plano. Simplesmente deixar acontecer! 'Você nunca vai encontrar a mesma pessoa duas vezes. Nem mesmo na mesma pessoa'. Imagine então depois de uma viagem!", escreveu ela na legenda da postagem.