Anitta sobre não namorar mais com brasileiros: 'Já peguei o país inteiro'

Anitta, 30, disse que está solteira e explicou por que está há tanto tempo sem se relacionar com brasileiros.

A cantora explicou que a última vez que ficou com um brasileiro foi em seu aniversário, celebrado em 30 de março. Desde então, ela se envolveu apenas com estrangeiros porque quer dar uma "mudada".

"Não é que não tem homem no Brasil pra mim, é que todos os que tinham eu peguei. Agora que eu sou uma pessoa mudada, [quero] trocar o foco de relacionamento, aí eu já peguei o país inteiro. Todos conheceram a antiga Anitta. Aqui no Brasil eu só atraio coisa que não dá mais", declarou no programa De Frente com Blogueirinha.