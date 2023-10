Anitta diz que não faria música para namorado: 'Não julgo quem faz'

Anitta, 30, afirmou que não teria coragem de escrever uma música para algum namorado.

A cantora abordou o assunto no podcast De Frente com a Blogueirinha. Sem citar nominalmente Luísa Sonza, a funkeira disse que "não julga" quem compõe alguma canção para parceiro, mas que ela não daria essa moral.

"Isso eu não faria porque acho que ninguém merece essa minha moral, nesse nível, no trabalho. Trabalho é uma coisa que eu conquisto, mas não julgo quem faz, pelo amor de Deus, mas para mim eu conquistei com tanta luta sozinha, amor, para eu dar de bandeja falando o nome de um fulano que eu nem sei o que é que vai fazer comigo amanhã, eu com um trabalho sou um pouco chata", declarou.