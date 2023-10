Andressa Urach abre o jogo sobre novo namorado: 'Parceiro de guerra'

Relação com o novo namorado, Sergio Carvalho: "O Juninho é o meu companheiro de guerra (risos). Eu não queria namorar agora, porque estou muito focada na minha vida financeira e trabalho. Mas acabei conhecendo o Sergio em uma balada. Ele tem características físicas que me atraem, gosto muito de homem de barba. Ele é todo do jeito que eu gosto. A gente tem uma química muito forte. Além disso, ele é trabalhador e honesto".

Do jeito que ela gosta: "Criei uma admiração muito grande por ele. Depois de a gente ter ficado, ele me mandava muitas mensagens e se se colocou à minha disposição quando eu estava no hospital. Ele é muito carinhoso e achei muito bonitinho todo esse cuidado que ele tem comigo e aceitei ter ele como conchinha. Mas a gente tem muita coisa em comum".

Não aceita mais homens ciumentos: "Não aceito mais cobrança, encheção de saco e ciúmes. Eu gosto de paz. Tudo o que for tirar a minha paz, tiro da minha vida".