Afinal, por que Kally está irritada com jogo de Nadja?

Kally vem se incomodando com as atitudes de Nadja em A Fazenda 2023 (Record). Entenda o motivo a seguir.

Por que Kally está incomodada com Nadja?

Desde o início do programa, a cantora defende ter o maior número de afinidades. Com isso, tenta solicializar com todos e seus respectivos grupos.

Nadja, por sua vez, é contra essa "política da boa vizinhança".

Ontem (10), Nadja até chegou a questionar Kally após ver a aliada conversando com seu rival, Cezar Black. A peoa perguntou se os dois estavam falando dela na situação, o que a cantora negou.

Após a formação da terceira roça, Kally se incomodou novamente com o comportamento da ex-A Fazenda e garantiu: "Amanhã vou dizer a ela que quando estiver com briguinhas não me coloque no meio".

Em papo com Jaquelline hoje (11), reforçou que Nadja achava que "qualquer coisinha era para ela". A Fazendeira concordou: "Tudo o que você fala errado ela já pensa que é com ela. Tem hora que ela tem razão, mas tem hora que não tem necessidade".

O trio chegou a discutir nesta manhã pelas afinidades com a casa, e Jaquelline até disparou para Kally que "quem está com todo mundo não está com ninguém".

A ex-BBB acrescentou que o grupão não estará ao lado da aliada sempre, por mais que ela converse com os integrantes.

