Madrugada de A Fazenda tem peão com medo de prova e novas críticas à Jenny

Os peões de A Fazenda 2023 (Record) tiveram uma madrugada tranquila nesta quarta-feira (11). Entre comentários da formação da última roça e palpites para a próxima eliminação, confira os destaques da noite abaixo.

Será que Cariúcha sai...

A Fazenda 2023: Cariúcha comenta indicação para a terceira roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Um dos alvos da terceira roça Cariúcha afirmou que, caso seja eliminada, deixará o programa de cabeça erguida.

A funkeira foi indicada pela Fazendeira Jaquelline direto à berlinda: "Eu não concordo muitas vezes com o jogo dela. A gente já teve alguns impasses e por isso me afastei. No jogo, às vezes vejo ela se excedendo um pouco com palavras."

... Ou volta Fazendeira?

A Fazenda 2023: Cezar Black comenta atitudes de Cariúcha Imagem: Reprodução/PlayPlus

Cezar Black confessou estar preocupado com a Prova do Fazendeiro: o ex-BBB não quer que Cariúcha ganhe a dinâmica.

Segundo ele, caso a funkeira se torne a nova líder da sede, os peões terão "mais uma semana de confusão e barraco".

Cezar: "Meu sonho é que a Márcia ganhe essa prova!"

Novo capítulo entre Márcia e Jenny

A Fazenda 2023: Márcia Fu critica Jenny Miranda Imagem: Reprodução/PlayPlus

Após a formação da roça, Márcia Fu se irritou com Jenny Miranda — que foi uma das peoas a votar nela para a berlinda.

A ex-atleta comentou que não gostou quando a filha de Gretchen disse que seu pedido de desculpas foi falso.

Márcia: "Ontem eu ajudei aquela v*gabunda daquela Jenny, dei a mão [depois que ela tocou o sino]. [...] Da próxima vez que ela tocar o sino e ficar chorando pelo marido dela, nem chego perto. Tomara que se f*da."

