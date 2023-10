Márcia Fu critica Jenny: 'Se tocar o sino de novo, nem chego perto'

Após a formação da terceira roça de A Fazenda 2023 (Record), Márcia Fu se irritou com Jenny Miranda — que foi uma das peoas a votar nela para a berlinda.

Em conversa com Henrique e Radamés, a ex-atleta comentou que não gostou quando a filha de Gretchen disse que seu pedido de desculpas foi falso.

Márcia: "Ontem eu ajudei aquela v*gabunda daquela Jenny, dei a mão [depois que ela tocou o sino]. Hoje ela teve a coragem de falar que o meu pedido de desculpas foi falso. Da próxima vez que ela tocar o sino e ficar chorando pelo marido dela, nem chego perto. Tomara que se f*da."

O que aconteceu?

Márcia e Jenny discutiram na última semana e trocaram xingamentos como "mentirosa" e "podre".

Na noite segunda-feira (9), elas pediram desculpas uma a outra. Horas depois, Márcia foi uma das peoas que conversou e acalmou Jenny após ela bater o sino para tentar desistir do reality.

Já na formação da roça, na terça (10), Jenny votou em Márcia com a justificativa de que o pedido de desculpas da ex-atleta foi "falso".

"Tive um atrito no qual ela [Márcia] me desrespeitou e eu fui super educada. Na última vez, ela me chamou de 'podre', pediu desculpas, mas isso não desceu. Tive até crise de ansiedade", disse a mãe de Bia Miranda na formação da roça.

No fim da votação, Márcia levou oito votos e foi direto para um dos banquinhos.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Resultado parcial Total de 1613 votos 12,83% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 54,87% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 32,30% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1613 votos

