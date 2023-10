Jaquelline desabafa sobre peoa aliada em A Fazenda 2023: 'Não confio mais'

Jaquelline se mostrou incomodada com as últimas atitudes de sua até então aliada Kally dentro da sede de A Fazenda 2023 (Record).

Ela desabafou com André, Lucas e Rachel a respeito de como ela se meteu em uma conversa dela com Nadja. "Eu falei: 'minha conversa é com a Nadja, você tá tomando as dores por que?"

A Fazendeira aproveitou para desabafar também quanto a sua confiança na cantora.

Jaquelline: "Eu falei pra ela que não confio mais nela, ela quebrou minha amizade em questão de confiança. Um dia fui chorar pra ela, ela chegou no quarto, contou pras meninas e a Cariúcha ficou mandando indireta pra mim sobre o que eu tinha desabafado".

"Depois desse dia, nunca mais desabafei com ela, desabafo sozinha", declarou.

