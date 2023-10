Black não quer que peoa seja Fazendeira: 'Mais uma semana de barraco'

Cezar Black confessou estar preocupado com a Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2023 (Record) desta semana: o ex-BBB não quer que Cariúcha ganhe a dinâmica.

Segundo Black, caso a funkeira se torne a nova líder da sede, os peões terão "mais uma semana de confusão e barraco".

Black: "Estou preocupado com a Prova do Fazendeiro... Se a Cariúcha volta [Fazendeira], meu Deus do céu..."

Henrique: "Mas o foco dela não seria você."

Black: "Não é por isso! É que seria mais uma semana de barraco, briga. Eu sei que ela é sua amiga, mas..."

Henrique: "É, eu já dei uns toques. Mas ela está segurando mais a barra agora."

Em outro momento, em conversa com Kally, Black retomou o assunto:

Imagina se a Cariúcha volta Fazendeira amanhã. Meu pai amado! Meu sonho é que a Márcia ganhe essa prova. Cezar Black

