'Se eu sair, vai ser de cabeça erguida', diz Cariúcha em A Fazenda 15

Um dos alvos da terceira roça de A Fazenda 2023 (Record), Cariúcha afirmou que, caso seja eliminada, deixará o programa de cabeça erguida.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A funkeira foi indicada pela Fazendeira Jaquelline direto à berlinda: "Eu não concordo muitas vezes com o jogo dela. A gente já teve alguns impasses e por isso me afastei. No jogo, às vezes vejo ela se excedendo um pouco com palavras."

Ao retornar para a sede, Cariúcha comentou sobre a indicação com Lily, Jenny Miranda e Simioni.

Cariúcha: "Se eu tiver que sair, vou sair de cabeça erguida. Deus sabe o que faz."

Lily: "Grandona."

Jenny: "Eu acho que quem vai sair é a Márcia. Todo mundo viu o que ela fez aqui dentro, ela fala que o Brasil está vendo. Ela está mentindo! Se o Brasil está vendo, ela vai sair."

Lily: "Eu adoro ela [Márcia], mas não entra na minha cabeça ela falar que não tem grupo."

Cariúcha ainda tem chance de se salvar da terceira roça. Nesta quarta-feira (11), a funkeira disputa a Prova do Fazendeiro com Márcia Fu e Yuri: um dos três se livrará da berlinda e será o novo líder da sede.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Resultado parcial Total de 639 votos 19,87% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 42,10% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 38,03% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 639 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados