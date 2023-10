Stênio Garcia ironiza boato sobre amante de Mari: 'Eu quero 10 mulheres'

"Tem que ser rainha de beleza. Eu tô levando fama aí, mas não tô levando vantagem. Eu quero levar. Eu quero dez mulheres na minha cama, assim bem bonitas", disse Stênio, deixando a esposa visivelmente constrangida.

"Ele tá levando na brincadeira. É isso gente, vou ter que arrumar dez agora, mas eu não quero tá junto não e eu vou me separar de você", continuou Mari.

"Ah, você tem que tá junto, em primeiro lugar, senão não levanta sabe? Você que me atrai", disse Stênio. "Tô com moral. Pois é, não conseguem fazer isso com a gente", finalizou a atriz.

Áudios vazados

O programa Balanço Geral (Record) exibiu áudios que seriam de Marilene Saade para uma suposta amante.

Além de comentar sobre as intimidades do casal, segundo a jornalista Fabíola Reipert, Maril teria enviado imagens íntimas a uma mulher.