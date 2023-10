Pacote de mais de R$ 9 mil: como é o retiro espiritual em que Anitta ficou?

Anitta, 30, ficou desconectada das redes sociais nos últimos dias para fazer um retiro espiritual em um sítio na zona rural de Varginha, em Minas Gerais. O retiro é chamado de "Imersão de Reprogramação para a Regestação", dura cinco dias e é reservado por R$ 9.400.

A cantora deu detalhes da experiência em relato no Instagram logo após sair do retiro, às 12 horas deste domingo (8). Ela aproveitou para falar sobre a luta contra seu ego: "Embarcar no autoconhecimento é um caminho sem volta, doloroso, intenso, profundo, mas milagroso, cura verdadeiramente. Abre as portas para você tomar consciência do seu EU verdadeiro, te dá a oportunidade de escolher ter o domínio do seu ego. A luta contra o meu foi difícil".