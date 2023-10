Charles já arrancou pia da parede e quebrou janela com cadeira, diz autor

Em outra ocasião, Charles teria quebrado uma janela com uma cadeira porque queria "ar fresco". Segundo o livro, o príncipe estava na casa de campo de um amigo e não teria conseguido abrir a janela. Não satisfeito com o resultado, quebrou outra janela do cômodo. "Você precisa entender: o príncipe está acostumado a conseguir o que ele quer. E ele queria ar fresco", disse Stronach.

Em uma das muitas discussões explosivas com Diana, Charles teria atirado uma descalçadeira de madeira contra a princesa, quase acertando a cabeça de Lady Di, afirma Stronach, que diz ter presenciado a cena.

Charles viaja com seu próprio assento de vaso sanitário estofado, de couro branco, garante Andersen. O rei já desmentiu essa informação em entrevista a uma rádio em 2018: "[Viajo] com meu próprio o quê? Ah, não acredite nessa porcaria!", respondeu. "Não acredite nisso!", completou Camilla. Andersen, porém, afirma ter testemunhas de que o rei leva, sim, seu próprio assento consigo, além de seu próprio papel higiênico.

O rei ainda tem um valete que escova seus dentes, segundo o autor. "Ele insiste que o criado dele escove os dentes dele de manhã. O criado segura a escova, coloca a pasta de dente na escova e escova os dentes de Charles", afirma o biógrafo. O livro diz ainda que o rei tem um valete para ajudá-lo a se vestir e a se barbear, além de outro funcionário para preparar seu pijama e colocá-lo na cama para dormir.

Charles não gosta de cubos de gelo quadrados e prefere gelos arredondados, diz Andersen. "Ele garante que os gelos em suas bebidas sejam redondos, porque cubos fazem muito barulho. Achei curioso porque descobri que isso é um hábito da família real. A rainha era assim, a rainha-mãe era assim, a princesa Margaret... Todas insistiam em gelos redondos em todas as bebidas", completa.

Ele também é bastante exigente quando o assunto é comida. No café da manhã, a manteiga de Charles deve estar refrigerada e ser servida no formato de três pequenas esferas. As torradas nunca devem ser servidas em um prato, e sim em um suporte específico. Geleias, marmeladas e mel vêm em uma bandeja de prata separada. Até a colher deve ser colocada na bandeja em um ângulo específico.