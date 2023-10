Barney: 'Nunca fui xingada': desesperada, Nadja exagera no drama por Ibope

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (10). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

********

Nadja é a Walcyr Carrasco da Record. Consegue pegar um fiapo de história e transformar em uma novela épica de 200 capítulos. E assim como autor da Globo, vem sendo aproveitada com frequência notável na grade dos realities de Itapecerica.

O drama da vez é simplesmente inacreditável. Em uma altercação sem muita importância mas alguma intensidade com Alicia, foi xingada de 'filha da p*ta'. Preocupada com o excesso de histórias de outros protagonistas, viu ali sua oportunidade para levar um pouco de Ibope para o seu núcleo.

Já estava há dias tentando emplacar alguma rota dramatúrgica para si mesma. Viu na inexperiência da grande dama do Kwai brasileiro de conseguir se sobressair com uma trama insólita: decidiu que nunca havia sido xingada nesses termos e que, desta feita, aquilo configuraria uma inédita ofensa à sua mãe.

Com tal estratégia, Nadja parece ter um plano ousado: unir em torno de sua torcida as esferas da sociedade brasileira constituídas por pessoas que têm mães, são mães ou possuem qualquer apreço por mães. Desde então, toda vez que briga com Alicia, repete como mantra: "você não tem mãe?"

A ideia é passar a ideia de que só alguém insensível ao amor materno poderia cometer a atrocidade de chamar alguém de "filha da puta" durante uma discussão. Não é um argumento racional, com base nas vivências normais de qualquer pessoa, mas um estratagema onírico, sensorial, proveniente do mais completo desatino.

Se alguém embarca nessa causa com seriedade, eu confesso que prefiro não saber. Gosto da maneira como Najda se esforça para entregar uma história que pode até não ser muito boa, mas pelo menos tem potencial para ser bastante movimentada. É assim que escolho as séries que assisto na Netflix.

Como atriz igualmente esforçada que é, Alicia logo entendeu que está sendo incluída por Nadja em uma peça do teatro do absurdo -e resolveu improvisar também. Juntas, trazem uma reflexão impactante a respeito da condição emocional devastadora provocada pela incomunicabilidade da humanidade.

Em vez de Godot, elas esperam por Adriane Galisteu.

NOTAS DE A FAZENDA

Avaliações rápidas de acontecimentos relevantes no programa de ontem

Nota 4

Para a semana de 4 dias úteis em Itapecerica da Serra.

Li que o Brasil está prestes a receber uma iniciativa que pretende mostrar ao mundo que é possível ter uma semana produtiva com apenas quatro dias úteis de trabalho. A julgar pela experiência em A Fazenda, tenho cá minhas dúvidas.

De terça a quinta, o programa brilha muito na tela da Record, com interações ao vivo e retrospectivas do que está acontecendo na casa. Apesar da cronologia por vezes confusa, é um ótimo entretenimento.

O quarto dia em questão é o domingo, só que no PlayPlus. Durante a noite, acompanhamos a Dinâmica dos Apontamentos, uma espécie de jogo da discórdia ainda mais caótico que a versão de Curicica, pois não conta com a presença de mediadores.

Poderia tranquilamente ser o programa de segunda-feira. Ao vivo, emocionante, reluzente. Mas preferem passar uma versão editada dos confrontos, talvez por responsabilidade jurídica, dado o perfil costumeiramente caótico dos peões.

De qualquer forma, perde o público. As segundas-feiras são dias difíceis com a volta do trabalhador à rotina, mas ficam ainda piores quando A Fazenda começa tarde da noite sem nenhuma novidadezinha que seja.

Nota 10

Para Márcia Fu. Enquanto o resto do elenco "performa" como se estivesse em um show lotado no Maracanã ou no Carnegie Hall, a ex-jogadora de vôlei reage às vicissitudes do jogo de uma maneira mais próxima da realidade. Com seus erros e acertos, só cresce no programa.

