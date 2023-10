Mel Lisboa não queria ser 'sex symbol' aos 19 anos: 'Fui catapultada'

'Sinto olhares e aproachs brutos'

Ainda sobre o título de 'sex symbol', Mel Lisboa contou que recebia olhares bruto e violentos do púiblico na época.

"Acontecia bastante comigo. Eu era uma menina e, de repente, olhares e aproachs que são brutos. Absolutamente violentos e assediadores. Como que você lida com isso? Na época, a consciência feminista ou qualquer coisa ainda era muito incipiente".

Ela desabafou também que se fechou ao invés de se empoderar. "Eu era muito nova e era muito agressivo. Ao invés de você se empoderar, você se fecha porque não sabe para onde ir".

Namoro com fotógrafo e cineasta André Hawk

Mel Lisboa está namorando o cineasta André Hawk e compartilhou uma foto ao lado do amado, no domingo (8), no Instagram para oficializar o relacionamento.