Marido de Jenny alfineta Bia após deboche: 'Deixa a sua mãe jogar'

Após Bia Miranda debochar da possível desistência de Jenny de A Fazenda 2023 (Record), o marido da peoa, Fábio Gontijo, se pronunciou e criticou a atitude da vice-campeã da edição passada do reality rural.

Nos stories do Instagram, afirmou que tinha feito um combinado com Bia e que ela o descumpriu.

Desisto! Você combina com a pessoa ontem de não atacar mais a mãe dela porque, se não, eu vou ter que vir aqui defender, vai ficar esse bolo e nunca vai resolver a história. Não deu nem 24 horas, a pessoa descumpre o combinado. Deixa a sua mãe jogar, deixa ela jogar em paz! Se ela quer desistir, se ela quer tocar o sino, deixa. Se ela está triste, deixa.

Além disso, o dermatologista pontuou que achava que só poderia ser uma provocação para ele.

"Aí, na primeira oportunidade, vai lá fazer comentário no Twitter para avacalhar o jogo da mãe dela... está querendo me provocar, só pode", finalizou.

O que aconteceu?

Jenny Miranda bateu o sino para desistir do programa.

Radamés chegou à área externa, quando os peões contaram o acontecido. Márcia Fu disparou: "A Jenny bateu o sino para ir embora! Mas nós tentamos dar uma força".

O ex-jogador de futebol perguntou se ela havia saído mesmo, e os peões explicaram que não.

Consolada por Alicia X e Lily Nobre, Jenny explicou por que pensou na desistência: "Estou com saudade de casa, do Fábio, preocupada com o Enrico. Se ele está me vendo. Se ele acha que eu abandonei ele."

Em suas redes sociais, a filha da peoa, Bia Miranda, pontuou que aquilo era apenas um joguinho: "Com a roça chegando, o pessoal não vai votar nela, ela já fez amizade com geral, sem pedir desculpa para ninguém. Ela só fez esse joguinho dela e ainda fez um VTzinho."

