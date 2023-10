Márcia Fu 'investiga' força de peão com torcida de A Fazenda 2023

De olho na formação da terceira roça de A Fazenda 2023 (Record), Márcia Fu perguntou a Cariúcha no início da noite como ela via a "força" de Shay com o público.

Márcia: "Você acha que o Shay é como lá fora?"

Cariúcha: "Eu acho que o Shay tem uma torcida grande".

Márcia, então, a questionou: "Se eu for votada pela casa, eu puxo quem?"

Cariúcha opinou: "Você tem que puxar alguém que você acha que você volte [da roça] com essa pessoa. Tipo, essa pessoa não tem torcida muito grande".

Márcia ainda completou: "Se eu não for pelo Fazendeiro, né, pode ser que a Jaquelline me mande".

