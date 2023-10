Leão Lobo: Dentro e fora do jogo, tudo parece um show combinado para Jenny

Jenny Miranda, 36, teria batido o sino de A Fazenda 2023 (Record) na noite desta segunda-feira (9). O PlayPlus não exibiu as imagens, mas, ao que parece, ela tocou o sino da casa, não o da desistência.

Nas redes sociais, sua filha Bia Miranda, 19, acusou Jenny de ter feito o que fez como estratégia para escapar da Roça. Marido de Jenny, o dermatologista Fábio Gontijo saiu em defesa da esposa e criticou a postura da enteada.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, concorda com Bia que a atitude de Jenny não passou de encenação. "Ela conhece a mãe, né? Concordo, foi perfeita a análise. Na verdade, foi um showzinho que a Jenny deu para não ir à Roça. Ela já tinha percebido que era a indicada da Jaquelline [Grohalski, 29] e fez tudo de armação para [se livrar]."

Leão não descarta, porém, que a reação de Jenny e até a defesa de Gontijo sejam atos desse mesmo 'espetáculo'. "É uma família VTzeira, né? Porque todo mundo ali faz VT. Tenho a impressão, inclusive, [que existe] um combinado [entre eles]: 'você fala mal, aí eu apareço e falo bem', e cria-se toda a intriga aqui fora. Acho que é tudo combinado."

O apresentador acredita o objetivo dessa aparente articulação seja promover e dar visibilidade a Jenny fora do reality. "Me parece que é tudo um grande show, dentro e fora do jogo. Parece que faz tudo parte do jogo: um fala mal aqui fora, aí dá mais assunto, mais conteúdo, outro vai e defende, a avó que não é avó [Gretchen]... É uma assessoria diferenciada, vamos dizer assim."

Leão: Investimento do SBT no público infantil é exigência de Silvio Santos

Regina Volpato, 55, confirmou em entrevista ao Programa de Todos os Programas (R7) que está em negociações com o SBT para comandar um novo programa na casa, que agora se encontra sob a direção artística de Daniela Beyruti, 47.

Segundo Leão, a atenção massiva dada à audiência mirim pelo SBT era uma diretriz do próprio Homem do Baú - que não é fã de programas femininos para a grade. "Uma vez ele me falou no palco: 'quem fica com o controle [da TV] na mão é a criança e, quando ela muda de canal, ninguém tem coragem de tirar o controle da mão dela'. É uma postura dele, um jeito de ver televisão que o Silvio tem e deu muito certo durante muitos anos."