Leão Lobo: Cariúcha usa os gays, se diz protetora, mas é preconceituosa

A última semana em A Fazenda 2023, Record, foi marcada pelas falas homofóbicas de Cariúcha e outros participantes, como Yuri Meirelles e Kamila Simioni, sobre Lucas Souza. A apresentadora Adriane Galisteu repudiou os comentários dos peões - sem citar nomes -, e a cantora insistiu em dizer que o recado não tinha sido para ela já que, em sua visão, ela não foi preconceituosa.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, afirmou que a peoa foi preconceituosa em sua fala e a comparou com uma amiga. "Cariúcha se diz protetora. Eu tinha uma amiga, a Elque, que sempre falava assim: 'Eu adoro gente. Aí, que bonitinho, faz minha maquiagem? Segura a minha bolsa? Então, tem gente que usa os gays como se fosse porta-alguma coisa pra elas e dizem que são protetoras dos gays. A Cariúcha me parece um pouco isso. Ela se diz protetora, amiga.. [...]"

"Primeiro que a gente não precisa de proteção, a gente só precisa de respeito. E aí ela se coloca como mãe, 'são meus filhos', e não é por aí. Ao mesmo tempo, chama de frutinha safada. Desculpa, mas frutinha safada, que eu saiba, não é gíria. É preconceito. A Cariúcha não me representa", acrescentou.