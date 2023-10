Jaquelline mantém mudança de indicação à roça de A Fazenda: 'O público vê'

Em uma conversa na casa da árvore com Shayan, Kally, Black e Alicia, a Fazendeira Jaquelline confirmou que manteve a mudança de indicação para a terceira roça de A Fazenda 2023 (Record). Antes decidida a indicar Yuri, a ex-BBB diz que mandará Cariúcha para a berlinda.

Shayan, morador da Baia, tentou convencer Jaque a deixar Cariúcha ser puxada por Márcia Fu (provável mais votada da casa): " A gente deixa a opção da Márcia puxar a Cariúcha, o Radamés conversa com ela".

Jaquelline discordou do "plano" do iraniano. "Não é bom, porque a gente vai fazer o mesmo jogo do grupão e o publico vê".

Shay: "Não é combinação".

Jaque discordou e apontou ainda que soaria estranho a atitude de Márcia Fu. "É (falsidade). E vai soar como falsidade da Márcia".

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem a fazendeira Jaquelline deve indicar para roça? Resultado parcial Total de 133 votos 1,50% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 1,50% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 72,18% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 3,76% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 1,50% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 1,50% Kamila Simioni imagem: Edu Moraes / Record 1,50% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 0,75% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 2,26% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 2,26% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record Radamés imagem: Edu Moraes / Record Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 1,50% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,75% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 9,02% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 133 votos

