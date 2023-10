Jaquelline indica Cariúcha para a terceira roça de A Fazenda 2023

A Fazendeira Jaquelline Grohalski indicou Cariúcha para a terceira roça de A Fazenda 2023 (Record). Em seu discurso, ela lembrou ter recebido 12 votos na última semana, incluindo o de Laranjinha, eliminado na segunda berlinda.

A ex-BBB reforçou que não tem a intenção de acabar com nenhum grupo.

Eu não concordo muitas vezes com o jogo dela, a gente já teve alguns impasses, por isso eu me afastei. No jogo, às vezes eu vejo ela se excedendo um pouco com palavras... Para finalizar, eu achei muito injusto comigo e com todos, a questão dela ter combinado com o Laranjinha de passar alguma informação através da saída dele. Meu voto é perante a tudo isso. Jaque

Ao sentar no banquinho, Cariúcha disse que já esperava ser indicada para a roça.

Eu já esperava porque ela é muito amiga do Lucas e da Rachel, com quem eu tenho muito confronto aqui dentro. Na verdade, eu não combinei nada com o Laranjinha, eu falei brincando. Mas está de boa, até porque quem decide é o Brasil e o todo-poderoso, que é Deus. Que eles deixem eu ficar por mais tempo, tempo muito mais o que mostrar ainda. Cariúcha

Mudança de ideia

No domingo (8), Jaque disse que indicaria Yuri Meirelles para a roça.

Ela, no entanto, ficou com receio do modelo vencer a Prova do Fazendeiro, já que seu desempenho tem sido positivo nas competições.

Já hoje (10), durante a tarde, Jaque contou para Shayan, Kally, Black e Alicia que indicaria Cariúcha.

Shayan até tentou convencer Jaque a deixar Cariúcha ser puxada por Márcia Fu (provável mais votada da casa), mas ela se mostrou irredutível.

1 / 3 3ª Fazendeira: Jaque A Fazenda 2023: Jaquelline é a terceira Fazendeira Reprodução/PlayPlus 2 / 3 2º Fazendeiro: André Gonçalves A Fazenda 2023: André é o segundo Fazendeiro Reprodução/PlayPlus 3 / 3 1º Fazendeiro: Yuri Meirelles A Fazenda 2023: Yuri Meirelles na formação da 1ª roça Reprodução/PlayPlus