Henrique revela equívoco em cuidado com as plantas e dá risada com WL

Henrique foi designado pela Fazendeira Jaquelline para cuidar da horta e das plantas de A Fazenda 2023 (Record) e admitiu que já cometeu uma gafe durante o trato.

Em papo com WL, que estava o acompanhando na câmera-trato hoje (10), o peão revelou que tinha molhado até as plantas falsas da sede.

WL: "Essa [planta] é de mentira, não é não?"

Henrique: "Essa aqui também é?"

Henrique: "Essa não."

Henrique: "Essa [apontando para outra planta] eu molhei uns três dias, velho. Até descobrir que era de mentira."

.@martins_hsm faz tão bem seu trabalho com as plantas que até mesmo as de mentira ele rega! 😂



