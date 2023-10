'Fuzuê': Vingança de Cecília é muito mais atrativa do que a caça ao tesouro

Pascoal provou-se ser um vilão da pior espécie, com direito à tentativa de assassinato e acordos inescrupulosos com bandidos. Fazer do assessor um nêmesis para Cecília - e incluir a caça ao tesouro no meio - pode injetar a pitada de ânimo em Fuzuê que a Globo e o autor tanto almejam.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.