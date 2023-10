Felipe Neto revela plano de fuga e inteligência para evitar 'execução'

Felipe Neto, 35, revelou que tinha um plano de fuga para deixar o Brasil após ser processado criminalmente por corrupção de menores e crime contra a segurança nacional. Ainda, o youtuber destacou que contratou serviço de inteligência para monitorar possíveis ataques de "execução" contra ele, além da própria segurança física. As declarações foram ao podcast PodPah.

Acusação de corrupção de menores por palavrões em vídeos. "Em um período da minha vida eu fui acusado formalmente pela polícia por corrupção de menores, a polícia foi na minha casa me avisar que eu estava sendo processado, e o motivo é que eu falava palavrão em vídeo antigo. E eu ter que lidar com aquilo... falei, 'mano, vou ser preso, essa galera vai me prender'".

Youtuber arquitetou fuga do país em caso de necessidade. "Tinha plano de fuga, tinha a porr* toda. Se eu não tivesse plano de fuga, estava f*dido, porque os caras queriam me prender, tentaram me prender pela corrupção de menores. Era o medo de a qualquer momento uma parada muito mais séria acontecer, o Brasil mudar de regime e o caralh*, porque tentaram me prender por corrupção de menores. Eu fui acusado formalmente de corrupção de menores sem vítimas".